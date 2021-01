Aeromóvel recebe visita do embaixador da Nigéria e pode ter linha no país

Autoridades da Nigéria conheceram o aeromóvel, que conecta o Aeroporto de Porto Alegre à estação da Trensurb, único em operação no Brasil e o segundo no mundo (o primeiro fica na Indonésia). O embaixador da Nigéria no Brasil, Isiaka Imam, conferiu, nessa terça-feira (19), o transporte movido com propulsão a ar. O Grupo Coester, dono da tecnologia, negocia a implantação de uma linha em Lagos, maior cidade nigeriana. Imam passeou pela conexão (foto), inaugurada em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. A linha que está em negociação teria cinco quilômetros e conectaria o aeroporto ao centro de Lagos. O embaixador conheceu, na sede da Coester em São Leopoldo, a última geração do aeromóvel, fabricada em parceria com a Marcopolo Rail e que deve ser instalada no Aeroporto de Guarulhos, em são Paulo. O meio de transporte foi criado no Rio Grande do Sul por Oskar Coester, que morreu no fim de 2020