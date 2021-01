Hospitais de Porto Alegre começam a vacinar profissionais

A chegada da vacina era um dos momentos mais esperado por todos gaúchos. Mesmo depois de contratempos e atraso, as doses da Coronavac que chegaram em Porto Alegre na última segunda-feira (18) , eem cinco pessoas do grupo de risco. Um dia depois que Porto Alegre deu inicio a vacinação contra a Covid-19 , o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, também começou o processo de imunização dos funcionários, no final da tarde desta quarta-feira (20). A primeira a receber a dose da vacina foi a técnica de hospedagem da UTI do Pavilhão Pereira Filho Gizele Lima. A instituição prevê que em três dias, serão imunizados em torno de 1.200 profissionais que atuam nas áreas Covid da instituição. O Rio Grande do Sul recebeuremessa do Ministério da Saúde. Inicialmente serão vacinados os profissionais de saúde que atuam em UTIs, idosos em instituições de longa permanência, indígenas e quilombolas.