Sob o Cristo Redentor, Rio de Janeiro aplica primeiras doses da vacina

O ponto turístico mais conhecido do Rio de Janeiro, a chamada cidade maravilhosa, foi palco da aplicação da primeira dose da vacina da Coronavac. A vacina teve liberação para uso emergencial no domingo (17). Com quatro horas de atraso, as primeiras doses da Coronavac chegaram pouco antes das 17h de segunda-feira (18) à cidade. Aos pés do Cristo Redentor, a técnica de enfermagem do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, Dulcinéia da Silva Lopes, de 59 anos, e a idosa Terezinha da Conceição, de 80 anos, foram as duas primeiras cariocas a serem imunizadas. Terezinha recebeu a primeira dose de Adélia Maria dos Santos, de 71 anos, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde e é uma das fundadoras do Programa de Imunização da cidade. A cerimonia simbólica foi marcada por muita aglomeração.