Colheita de arroz começa na região de Viamão

Programada para começar oficialmente nos dias 9 a 11 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), a colheita de arroz já teve início, efetivamente, na cidade de Viamão, na Planície Costeira Externa. De acordo com a Emater, o Rio Grande do Sul teve 967,5 mil hectares semeados, alta de 1,71% sobre o ciclo passado. A produção deve ter queda de 2,14%, alcançado 7,59 milhões de toneladas. Em Viamão, região atendida pelo 15º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nate) do Irga, o trabalho na propriedade de Cristiano Vieira da Costa e Cristiano Costa Junior avança desde segunda-feira (18). Nas últimas safras, o Irga observa aumento de produtividade no município de Viamão, que partiu de aproximadamente 500 hectares há quatro anos para quase 6 mil hectares nesta safra.