Logo após o anúncio da Anvisa liberando o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford no Brasil neste domingo (17), o governo de São Paulo deu início à vacinação dos profissionais da área de saúde. A primeira pessoa a ser vacinada no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans , de 54 anos. Mônica trabalha na UTI do Insituto de Infectologia Emílio Ribas, é hipertensa, obesa e tem diabetes. O ato simbólico ocorreu no Hospital de Clínicas de São Paulo e contou com a presença do governador de SP, João Doria, que falou em entrevista coletiva após a imunização de Mônica. A vacinação terminou antes das 18h, com o "vacinômetro" marcando 100 pessoas imunizadas. O Ministério da Saúde confirmou o início da vacinação no País para a próxima quarta-feira, dia 20