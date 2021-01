Haitianos vão às ruas pedir a saída do presidente Jovenel Moïse

Os haitianos foram às ruas de Porto Príncipe nesta sexta-feira (15) para pedir a saída do atual presidente Jovenel Moïse. O dia foi marcado por mobilizações nacionais. Com pautas como a violência de gangues armadas, conflitos territoriais e surto de sequestros, os manifestantes percorreram a cidade, colocaram barricadas feitas de pneus em chamas ou lixo, paralisando o trânsito. A oposição ao presidente já havia programado um calendário de mobilizações que vai se estender até fevereiro. Está é a data limite estipulada pela população para que Moïse deixe o poder. Jovenel Moïse foi declarado eleito no primeiro turno da eleição presidencial realizada em outubro de 2015, mas a votação foi cancelada por fraude. Declarado vencedor no segundo turno da eleição reorganizada um ano depois, Moïse foi empossado em 2017, e seus apoiadores acreditam que seu mandato terminará de 2022.