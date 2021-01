Azul faz primeira das duas viagens de ida para trazer vacina contra Covid da Índia

O primeiro voo da companhia aérea Azul, que será a responsável por trazer 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca, foi feito durante a tarde de quinta-feira (14), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com destino a Recife (PE). A escala nacional é parte da missão que irá até Mumbai nesta sexta (15), com objetivo de trazer para o Brasil as doses do imunizante, cuja chegada está prevista entre domingo e segunda-feira (18). Inicialmente, no planejamento constava que o voo da Azul com destino a Mumbai sairia no mesmo dia que o de Viracopos,Portanto, às 23h desta sexta, a tripulação que pernoitou em Recife viajará a Índia.