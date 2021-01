Mutirão agiliza remoção de últimas famílias da Vila Nazaré, em Porto Alegre

Um mutirão para resolver demandadas relacionadas ao processo de remoção das famílias que ainda moram na Vila Nazaré, na zona norte de Porto Alegre, foi iniciado nesta quinta-feira (14).e pede urgência na retirada de 71 famílias que ainda residem no local. Espera-se que. O mutirão é formado por servidores do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Eles realizam o cadastro dos moradores através de uma ficha cadastral para entender a demanda de cada família e encaminhá-las ao Demhab e à Caixa Econômica Federal. Parte da equipe está realizando atendimentos a moradores e outra é responsável pela checagem dos levantamentos sobre as edificações que ainda estão em pé e as famílias que seguem no local.