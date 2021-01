Parque Marinha do Brasil inicia processo de revitalização de iluminação

A primeira das três etapas pelas quais o parque Marinha do Brasil passará a fim de revitalizar seus pontos de iluminação começou nesta semana. Em um primeiro momento, a empresa IPSul, responsável pelo sistema de iluminação pública de Porto Alegre até 2040 , realiza a manutenção de luminárias do parque localizado ao lado do estádio Beira-Rio. Quadras poliesportivas (foto) e a pista de skate já puderam ser vistas com iluminação. Segundo a prefeitura da Capital, o Marinha possui 500 pontos luminosos ao todo, e 116 pontos serão contemplados na manutenção nos próximos dias. Assim que finalizada a etapa 1, a etapa 2 consistirá na reposição das luminárias dos postes mais altos, enquanto na terceira etapa será feita a substituição das lâmpadas atuais pelas de tecnologia LED. O contrato de iluminação firmado pela IPSul prevê investimento de R$ 403 milhões para trocar 101 mil pontos de luz em toda a cidade de Porto Alegre.