Joe Biden recebe segunda dose da vacina Pfizer/BioNTech

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que faz parte do grupo de risco da Covid-19, tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira (11). Em dezembro, odesenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceira com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. A vacinação ocorreu no Hospital Christiana de Newark, no Estado de Delaware, onde Biden começou a sua carreira política e foi transmitida ao vivo pelas emissoras do país. Assim como da primeira vez, o presidente buscou tranquilizar e incentivar a vacinação entre os norte-americanos, reforçando a necessidade do uso da máscara por toda população. Após ser vacinado, o presidente falou sobre o plano do governo de vacinar 50 milhões de pessoas nos EUA em 100 dias, afirmando estar ciente do desafio.