Polícia resgata 17 cisnes de porta-mala de carro no Rio Grande do Sul

Uma cena registrada em vídeo mostra 17 cisnes do pescoço preto amontoados em um porta-mala de um carro no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou as aves, mantidas no compartimento em dia de muito calor no Estado, que estavam sendo transportadas de forma irregular e sem documentação no veículo que trafegava pela BR-116, em Camaquã, na Região Sul do Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira (8). Segundo a PRF, o motorista, que é de Santa Catarina e dirigia o veículo com placa de Minas Gerais, já havia sido preso esta semana transportando filhotes de arara. A polícia informou, por nota, que a suspeita foi indicada pelo setor de inteligência. Os pássaros foram entregues no Ibama, que deve fazer a reintrodução dos cisnes na natureza. Já o motorista responderá por crime ambiental.