Porto Alegre inaugura novo trecho de ciclovia próximo à Fecomércio-RS

Porto Alegre recebeu esta semana mais um trecho de ciclovia para auxiliar a segurança do trânsito. O novo trecho fica na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, e conta 2.460 metros de faixa exclusiva. O traçado começa na avenida dos Estados com uma ciclovia unidirecional em cada lado da via, nos dois sentidos, e segue até a rua Vítor Valpírio, seguida por trecho bidirecional até a rua Fecomércio. A implantação foi uma contrapartida da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), como obrigação legal pela. Além disso, o local possui grande volume de tráfego de veículos pesados devido à proximidade com a Ceasa. Em 2020, segundo a prefeitura, foram 9.260 metros de infraestrutura cicloviária implantados na Capital, totalizando 58,8 quilômetros na cidade.