Astronautas colhem primeiros rabanetes cultivados em estação espacial

Astronautas iniciaram 2021 colhendo os primeiros bulbos de rabanete cultivados em uma Estação Espacial Internacional. A pequena "safra" de cerca de 20 pés de rabanete foi colhida por Kate Rubins, engenheira de voo da Nasa. O cultivo da hortaliça faz parte de experimento que poderá colaborar na produção de alimentos para missões de longo prazo dos astronautas à Lua e a Marte. Trazidos à Terra, os pesquisadores poderão analisar efeitos do dióxido de carbono e a forma como os vegetais adquirem e distribuem minerais, por exemplo. Antes do rabanete, outros alimentos que tiveram sucesso colhidos em gravidade zero foram alface romana, alface verde, repolho chinês, lentilhas e mostarda.