Seleção feminina de futebol inicia preparação física do ano em Viamão

A Seleção Brasileira Feminina, atualmente na nona colocação do Ranking Mundial de Seleções da Federação Internacional de Futebol (FIFA), iniciou os testes físicos do ano nesta quarta-feira (6), em Viamão. Os treinos foram em dois períodos, pela manhã e à tarde, além dos testes médicos. A delegação chegou ao Rio Grande do Sul na terça-feira (5) para o período de preparação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Das 23 convocadas, apenas a atacante Marta não se apresentou na terça, mas deverá chegar ao longo da semana. As jogadoras Tamires (lateral) e Adriana (atacante) foram dispensadas após testaram positivo para Covid-19. Quatro novas atletas foram escaladas pela técnica, duas goleiras e duas meias. Ao todo, são 70 atletas convocadas para a Seleção Feminina.