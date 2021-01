Polícia Civil gaúcha recebe primeiras viaturas semiblindadas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recebeu nesta terça-feira (5) uma frota de viaturas semiblindadas. É a primeira vez na historia que esses veículos são adquiridos, tornando o Estado o primeiro do País a receber viaturas com escudo balístico. Foram entregues 41 viaturas semiblindadas zero quilômetro e outras quatro chegam nos próximos meses. Os carros foram adquiridos com investimento da emenda da bancada federal gaúcha no Congresso, proposta em 2019, no total de R$ 6.194.813,00. As viaturas modelo Duster, da Renault, custaram R$ 151.093,00 cada, preço que foi aprovado para o projeto. A entrega foi feita durante cerimônia na frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.