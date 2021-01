Nova direção colorada toma posse e inicia trabalho com Brasileirão pela frente

Um novo ciclo se inicia no Sport Club Internacional. De forma oficial, a gestão que comandará o clube durante o triênio 2021-2021 teve seu primeiro dia de trabalho na segunda-feira (4). Na abertura dos trabalhos, o presidente eleito, Alessandro Barcellos, foi ao CT Parque Gigante (foto) apresentar ao grupo de jogadores os demais profissionais que irão compor a direção colorada,que ingressou no cargo até então ocupado por Rodrigo Caetano, cogitado no Atlético-MG. Determinadas funções, como coordenação técnica e CEO, ainda não foram preenchidas. Com o término da temporada somente em fevereiro, Barcellos inicia seu período como mandatário tendo a reta final do Brasileirão logo de cara. Na quinta-feira (7), o Inter encara o Ceará, em Fortaleza, às 19h.