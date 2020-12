Sudaneses protestam contra fim da missão de paz em Darfur

A população sudanesa protestou contra o fim do mandato da missão de paz das Nações Unidas e da União Africana (UNAMID), no campo de Kalma em Nyala, capital de Darfur do Sul, oeste do Sudão. A missão de paz na região termina nesta quinta-feira (31), após treze anos de operação. Atualmente são 4 mil soldados, 480 consultores de segurança, 1.631 policiais, 483 funcionários civis estrangeiros e 945 trabalhadores locais em campo. A retirada de todas das tropas da região acontece de forma gradual e deve ser concluída até 30 de junho de 2021, segundo decisão dos quinze membros do Conselho de Segurança que adotaram unanimemente uma resolução para encerrar o mandato da missão. Os conflitos armados na região de Darfur causam violência exacerbada e muitos residentes locais enxergam a retirada da missão de paz como um momento que vai deixá-los mais vulneráveis.