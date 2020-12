Maré verde celebra legalização do aborto até 14ª semana nas ruas de Buenos Aires

o Senado argentino aprovou a legalização do aborto no país até a 14ª semana de gestação. A votação histórica teve 12 horas de debate, começando na terça-feira (29) e encerrando na madrugada desta quarta (30). Apoiada pelo movimento feminista do país (foto), conhecido como Maré verde, a aprovação fez milhares de argentinos pró-aborto se reunirem na Praça do Congresso, em Buenos Aires. A Argentina se junta ao Uruguai, Guiana, Guiana Francesa, Cuba e Porto Rico, grupo de países da América Latina que apoiam o aborto incondicional nas primeiras semanas de gravidez. A nação vizinha ao Brasil também se torna o 67º país no mundo a legalizar o aborto.