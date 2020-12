Farmácia Distrital da Bom Jesus é reinaugurada em novo local em Porto Alegre

A Farmácia Distrital da Bom Jesus ganhou novo endereço em Porto Alegre. A reinaugurações foi realizada na segunda-feira (28), agora na avenida Protásio Alves, 7771, bairro Alto Petrópolis. O prefeito Nelson Marchezan Júnior, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, do adjunto, Natan Katz, e da equipe da direção da unidade, conheceram o novo espaço, em um dos últimos atos no comando da prefeitura da Capital. Com as novas instalações, a Farmácia Distrital agora possui área de espera mais ampla, oito guichês de atendimento e melhor acesso dos usuários ao transporte público. A unidade também recebeu o sistema de escaneamento de receitas, ajudando os pacientes a não precisar levar sempre a receita de um medicamento que já é utilizado por longo período, sendo possível monitorar o histórico do paciente e a quantidade de medicação prescrita. A Farmácia Distrital da Bom Jesus funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.