Dois terremotos em dois dias deixam mortos e feridos na Croácia

Um terremoto de magnitude 6.4 atingiu a Croácia nesta terça-feira (29), um dia após outro tremor já ter causado estragos no país europeu. Segundo o governo, pelo menos seis pessoas morreram e 26 ficaram feridas nesta terça. De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM), este foi o maior terremoto a atingir a Croácia neste ano. Institutos europeus afirmam que o tremor foi registrado a cerca de 10 quilômetros de profundidade. Maiores impactos foram sentidos na cidade de Petrinja (foto), próxima à Zagreb, capital croata. O incidente deixou casas com telhados desabados e carros danificados, alguns com pessoas ainda dentro. Na segunda-feira (28), um tremor de magnitude 5.3 foi sentido na mesma região, sem registros de mortos ou feridos.