Campanha da Santa Casa conta com Geromel para mobilizar população a doar sangue

Diante do apelo para doação de sangue, necessário em épocas de final de ano e mais ainda por causa da pandemia, a Santa Casa de Misericórdia contou com a participação do zagueiro gremista Pedro Geromel na campanha "É muito amor à camisa: mostre todo seu amor ao próximo", visando mobilizar os porto-alegrenses a doarem sangue na instituição. Segundo a Santa Casa, de abril a novembro de 2020, o número de doações de sangue foi 15% menor na comparação com o mesmo período de 2019. A campanha será transmitida em rádio, TV e jornal impresso. Localizada na Av. Independência (nº 75), no Centro Histórico da Capital, a Santa Casa afirma cumprir os protocolos sanitário exigidos, como o respeito ao distanciamento no local.