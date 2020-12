Enfermeira é a primeira a receber vacina contra a Covid no México

Primeiro país da América Latina a iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19 em sua população, o México colocou como prioridade os profissionais da saúde. Resultado disso foi que a enfermeira especialista María Irene Ramírez (foto), 59 anos, tornou-se a primeira pessoa a receber a imunização no País. Aprovada para uso emergencial, a vacina da Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech é a que está sendo utilizada no momento. A Cidade do México, capital do país, e o estado de Coahuila, no norte, serão os centros que aplicarão as doses por questões de logística.