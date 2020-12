Imunologista Anthony Fauci é o primeiro a receber vacina da Moderna nos EUA

Um dos nomes mais reconhecidos internacionalmente na imunologia, o médico Anthony Fauci recebeu a primeira dose da vacina da Moderna, na terça-feira (22). Diante das câmeras, Fauci foi o primeiro a receber a imunização autorizada na última sexta-feira (18) nos Estados Unidos. A vacina é desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, liderado por Fauci desde 1984. Ele também é membro da força-tarefa da Casa Branca de combate à pandemia do novo coronavírus no governo do presidente eleito Joe Bien e fez um apelo para que os norte-americanos seguirem seu exemplo. A vacinação de Anthony Fauci e de outros funcionários do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos foi transmitida ao vivo, direto do Instituto Nacional de Saúde.