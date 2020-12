Grande conjunção entre Júpiter e Saturno é vista após quase 400 anos

A noite do dia 21 de dezembro de 2020 foi marcante para os adoradores de fenômenos astronômicos. Pela primeira vez desde 1623, aconteceu a "grande conjunção" entre os planetas Júpiter, distante 887 milhões de quilômetros da Terra, e Saturno, a 1,6 bilhão de quilômetros do planeta azul. O feito consiste no maior alinhamento entre os dois planetas em relação à Terra, tratando-se meramente de uma questão visual. Ele acontece em razão do movimento dos planetas ao redor do Sol, conhecido como translação. Para rever o fenômeno, somente em 2080, ainda que até 29 de dezembro ele permaneça visível no céu limpo, sem nuvens, mas perdendo força. Júpiter e Saturno são os dois maiores planetas do sistema solar, que conta com 8 ao todo.