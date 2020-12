Mercado Público de Porto Alegre doa 400kg de alimentos à ação Cozinheiros do Bem

Permissionários do Mercado Público de Porto Alegre se reuniram e doaram 400kg de alimentos para a ação Cozinheiros do Bem. A mobilização de fim de ano resultou em mais de mil refeições distribuídas para pessoas em situação de rua na Capital, no último sábado (19), no Viaduto da Conceição. A boa ação dos mercadeiros ligados à Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) doou alimentos como frango, lentilha, bacon, farofa e até chocolate para a sobremesa. Além da comida, foram arrecadados guardanapos, embalagens para quentinhas, talheres e copos descartáveis.