Ciclone tropical causa mortes e devastação nas ilhas Fiji

Um ciclone tropical fatal atingiu as ilhas Fiji nessa semana. Segundo um pronunciamento oficial nesse domingo (20), o ciclone Yasa deixou quatro mortos e um desaparecido. A tempestade de categoria 5 chegou à província de Bua na manhã da última quinta-feira (17), trazendo chuvas torrenciais, alagamentos e ventos de até 345 km/h em todo o arquipélago. O país decretou estado de desastre natural no mesmo dia, ordenando à população de quase 1 milhão de pessoas a buscar abrigo. De acordo com a ABC News, a capital Suva e o maior centro turístico de Fiji, Nadi, foram poupados de maiores estragos. Até esse domingo, mais de 7 mil pessoas permaneciam abrigadas em 183 centros de evacuação. O ciclone Yasa destruiu vilarejos inteiros e deixou milhares de desabrigados, sendo considerado uma das tempestades mais fortes já registradas em Fiji.