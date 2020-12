MST RS doa 12 toneladas de alimentos em Porto Alegre

Na semana que antecede o Natal, os assentados e as cooperativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entregaram a famílias da periferia de Porto Alegre cerca de 12 toneladas de produtos da Reforma Agrária. Além disso, os Sem Terra doaram mais 50 caixas de hortaliças orgânicas. Essa ação faz parte da Campanha Nacional Natal Sem Fome. O MST do Rio Grande do Sul contou com a parceria da Periferia Viva, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Ação da Cidadania, União de Vilas e Comitê de Combate à Fome. “Essa é uma campanha nacional de solidariedade, com o objetivo de entregar esses alimentos para os trabalhadores da cidade", destaca Gerônimo da Silva, da Direção Estadual do MST/RS e da Periferia Viva.