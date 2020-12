Políticos eleitos são diplomados em Porto Alegre

Em solenidade no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na tarde desta sexta-feira (18), foram diplomados o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM) e os 18 vereadores mais votados de cada bancada que compõe o Legislativo Municipal a partir de 2021. Em função da pandemia, a cerimônia foi restrita a esse grupo, sem a presença de convidados, e os demais 18 vereadores eleitos receberão seus diplomas digitalmente. Antes do evento, o presidente do TRE, desembargador André Luiz Villarinho, e o juiz eleitoral José Luiz John dos Santos, coordenador da totalização e diplomação na Capital, concederam entrevista coletiva por videoconferência para avaliar o processo eleitoral. Segundo o presidente, a diplomação ocorre em datas diferenciadas nos municípios gaúchos, estabelecidas pelos juízes eleitorais de cada localidade, com observância aos protocolos e medidas de enfrentamento à Covid-19.