Eduardo Leite lança pedra fundamental de ampliação da Taurus

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Rodrigo Lorenzoni, estiveram na sede da Taurus, na quinta-feira (17), para o lançamento da pedra fundamental de ampliação da Tauros, em São Leopoldo. O governo do Estado, em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Sedetur, assinarou o protocolo de intenções com a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) da qual a Taurus faz parte. A fabricante gaúcha de armas se propôs a investir R$ 20 milhões na capacidade produtiva já instalada no Rio Grande do Sul até 2025, com geração de 326 empregos.