Ciclistas recolhem quase meia tonelada de lixo às margens de rodovia gaúcha

Garrafas pet, garrafas de vidro long neck, bagana de cigarro, latas, panela, porta de geladeira, tênis, fralda descartável e máscaras para rosto, artigo que prolifera na pandemia. Estes são apenas alguns dos itens que foram recolhidos pelos voluntários do grupo Harmonia na Bike, que circulou no sábado (17) nas margens da RS-124, entre Harmonia e São Sebastião do Caí, recolhendo aquilo que motoristas e outras pessoas descartam. Quase meia tonelada de lixo foi o resultado da ação. "Chamou a atenção os resíduos deixados em volta dos postes de luz por quem troca lâmpadas ou fios de luz e fibra", reage o presidente do grupo, Edemar Wilson Schmitz. O Harmonia na Bike surgiu no fim de 2019 e já soma 80 integrantes. A próxima ação será de doação de sangue. Também devem ocorrer novas coletas de lixo. Os participantes lutam ainda pela criação de faixas exclusivas para ciclistas no trânsito. "O grupo está muito motivado e feliz por fazer o bem", resume Schmitz.