Dia D da vacinação imuniza mais de 5 mil crianças contra a poliomielite

Mais de 5 mil crianças receberam as gotinhas contra a poliomielite em Porto Alegre. O Dia D de Vacinação movimentou postos. Os dados da multivacinação, que ocorre em paralelo, devem sair nesta segunda-feira (19). A campanha de imunização começou em 5 de outubro e chega a pouco mais de 11 mil doses, segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (Sipni). Além disso, foram aplicadas 13,7 mil doses das demais vacinas até essa sexta-feira (16). Segundo a prefeitura, o movimento foi intenso nas 68 unidades, que abriram das 8h às 17h. Mesmo assim a preocupação é com a baixa adesão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar 95% das 65 mil crianças de 12 meses até cinco anos residentes na Capital. Pelo menos 62 mil crianças teriam de ser atingidas. Pais ou responsáveis podem buscar os locais de vacinação até 30 de outubro.