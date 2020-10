Primeira missa drive-in de Porto Alegre homenageia Dia do Professor

O setor religioso aderiu à moda de fazer eventos com o público 'móvel'. A primeira celebração drive-in em Porto Alegre fez parte da Missa dos Professores, na quinta-feira (15) no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Rubem Berta. Dentro do templo, estava, apenas representantes das escolas públicas e privadas e sacerdotes com o devido distanciamento. Na frente da igreja, os carros estacionaram e acompanharam por telões. Teve ainda uma procissão de entrada. Representantes de escolas conduziram bandeiras até o altar. O formato drive-in, inédito em missas na Capital, acrescentou ao momento uma forma peculiar de interação: se dentro do Santuário houve momentos de aplauso, do lado de fora a manifestação aconteceu por meio das buzinas dos veículos. Enquanto dentro do templo, professores receberam aplausos, no estacionamento, buzinaço marcou o novo jeito de celebrar.