Sineta e máscaras da 'morte' marcam ato de professores contra volta às aulas no RS

Professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sulnesta quinta-feira (15) para protestar contra o retorno das aulas presenciais no Estado,. O ato "em defesa da vida e da educação pública" marcou também o Dia do Professor, celebrado neste 15 de outubro. Com cartazes, sinetas e máscaras de "morte", os educadores representados pelo Cpers/Sindicato caminharam pelo entorno da Praça da Matriz, no Centro Histórico da Capital, e denunciaram a falta de condições para o retorno das atividades nos colégios gaúchos. O grupo também entregou um Termo de Responsabilidade endereçado ao governador Eduardo Leite. No documento, os educadores cobram que Leite se responsabilize pelos casos de Covid-19 nas escolas.