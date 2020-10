Escadarias do Viaduto Otávio Rocha têm lixo e sinais de abandono

para adoção pelo setor privad o, que assumiria a conservação.

Quem transita por uma das escadarias do Viaduto Otávio Rocha, um dos cartões postais de Porto Alegre, acima da avenida Borges de Medeiros, no lado do prédio do antigo Hotel Everest, fechado recentemente, fica surpreso com o lixo acumulado, sujeira e até mato que cresceu entre os degraus. Na metade da subida, colchão e algumas roupas foram deixados por algum morador em situação de rua, o que reforça o aspecto de abandono e deterioração dessa parte do viaduto. Pichação, que se mistura com o grafite das paredes, também desvaloriza o local. O hotel foi fechado no começo de setembro e está em processo de venda de mobiliário. Sem a hospedagem, o fluxo de pessoas reduziu na região, além da pandemia ter provocado a queda do movimento. Em anos recentes, a Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha (Arccov) fez mobilização em busca de recursos para a revitalização. Agora o cartão postal foi incluído no edital