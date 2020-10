Imagens mostram explosão de bomba polonesa que estava sendo desativada

Mais de 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, bombas da época ainda não detonadas são encontradas com frequência na Alemanha. Nesta semana, a maior delas já localizada na Polônia - um artefato de quase 5.400 kg, incluindo 2.400 kg de explosivos -enquanto mergulhadores tentavam desativá-la. As imagens divulgadas pela Marinha polonesa mostram o momento da explosão (foto). O artefato, chamado de Tallboy, estava a 12 metros de profundidade sob as águas do canal Piast, perto da cidade de Swinoujscie. De acordo com as autoridades, todos os mergulhadores estavam fora da zona de perigo no momento da explosão. Não houve feridos e que nenhuma infraestrutura local foi danificada.