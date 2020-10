Pontapé inicial é dado para a Copa do Mundo do Catar em 2022

No primeiro dia de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, a Argentina, do craque Lionel Messi, derrotou o Equador por 1 a 0, com gol de pênalti do camisa 10 argentino (foto). A partida foi disputada sem torcida na Bombonera, estádio do Boca Juniors, clube mais popular da Argentina. A primeira rodada do torneio, que garante os representantes da América do Sul na próxima Copa do Mundo, no Catar, foi realizada após ter sido adiada por mais de seis meses em função da pandemia do novo coronavírus. Além dos hermanos contra equatorianos, outros dois jogos aconteceram na quinta-feira (8): Paraguai 2x2 Peru e Uruguai 2x1 Chile.