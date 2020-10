Porto Alegre inaugura república para idosos em vulnerabilidade social

Com capacidade para atender 20 pessoas da terceira idade, a República de Idosos de Porto Alegre abriu as portas para receber seus primeiros hóspedes nesta quinta-feira (8). Buscando disponibilizar uma moradia segura e digna aos idosos em situação de vulnerabilidade social, o local funciona 24h e conta com o apoio de educadores, assistentes sociais, psicólogos e coordenação técnica. A residência possui quatro quartos, oito banheiros, refeitório integrado com a cozinha, sala de estar, sala de atendimento da equipe técnica e pátio amplo. Idosos com 60 anos ou mais e renda (benefício ou aposentadoria), com vínculos familiares rompidos, fragilizados ou em situação de rua deverão passar por avaliação para o acesso via Núcleo de Acolhimento da Proteção Social Especial (Fasc). A república é administrada por meio de parceria da Fasc com o Centro de Educação Profissional São João Calábria (IPSDP) e fica localizada no bairro Nonoai (Estrada Aracaju, 563).