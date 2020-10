Após destruição no México, furacão Delta retoma força rumo aos Estados Unidos

Depois de atingir Cancún e a Península de Iucatã na quarta-feira (7), o furacão Delta ganha força novamente e atravessa o Golfo do México em direção aos Estados Unidos. O fenômeno climático perdeu intensidade após atingir a região mexicana (foto), onde gerou inundações, quedas de árvores e postes, destruição de propriedades, entre outros problemas. Ao longo desta quinta-feira (8), no entanto, se intensificou e retomou a Categoria 2. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Delta avança a 20 quilômetros por hora a noroeste do Golfo. O órgão alerta para tempestades com risco de vida ao tocar terra novamente. A previsão é de que Delta chegue ao estado de Luisiana entre a tarde e a noite desta sexta (9).