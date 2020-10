Perto de completar 20 anos, WinBelemDon fará oitava entrega de doações em meio à pandemia

No mês em que completa 20 anos de existência, o WimBelemDon, projeto social que atua no extremo Sul de Porto Alegre, fará sua oitava entrega de doações em um período de seis meses de campanha, mesmo em meio àO WimBelemDon — nome que tem como referência o Grand Slam de tênis Wimbledon, disputado no Reino Unido —, possui a prática do tênis como um dos pilares, cujo objetivo é a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social. Na quinta-feira (9), as famílias receberão, além da cesta básica, o jogo de cartas UNO. A ONG fica localizada no bairro Belém Novo, e as entregas são feitas lá. Através do site, pessoas físicas ou jurídicas podem efetuar doações para o projeto. Além da prática de tênis, o projeto oferece oficinas socioemocionais, pedagógicas e culturais, como cinema, artes, laboratório de aprendizagem, alfabetização e grupos de psicologia.