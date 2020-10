Santa Maria entra na corrida mundial em busca da vacina da Covid-19

Santa Maria, no Centro do Rio Grande do Sul, entrou na corrida dos testes da vacina da Covid-19 no mundo. Voluntários na pesquisa do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e laboratório AstraZeneca começaram a receber as doses. Os inscritos comparecem ao hospital, no bairro Camobi, no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As aplicações ocorrerão em mil pessoas. Muitas já estão testando, após cumprirem o protocolo da pesquisa na área física do hospital, dedicada ao experimento (foto). Inscritos lotaram o corredor para preencher os formulários. As doses também são guardadas com todo o sigilo. São aplicadas vacinas reais e placebo, para verificar o efeito para os voluntários. A etapa de aplicação vai até novembro. Os primeiros resultados das aplicações em outros centros já foram encaminhados para revisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).