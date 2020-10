Space X lança mais 60 satélites em projeto para ampliar alcance da internet

A Space X, empresa privada de exploração espacial, lançou mais 60 satélites à órbita da Terra nesta terça-feira (6). Após diversos adiamentos da missão devido ao mau tempo e questões técnicas, o foguete Falcon 9 decolou nesta manhã no centro espacial Kennedy, na Flórida. Esta é a 13ª missão, que integra um projeto para implementar um novo sistema de comunicação por internet no espaço. O objetivo é colocar mais de 40 mil satélites em órbita, para garantir o acesso à internet para as áreas mais remotas do mundo. A missão ainda coincide com a World Space Week 2020, semana em que se comemora o impacto dos satélites na vida cotidiana. O bilionário Elon Musk, que já investiu mais de US$ 10 bilhões na iniciativa, já entregou quase 800 satélites.