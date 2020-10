Seleção brasileira faz primeiro treino antes de estreia nas eliminatórias da Copa

Com poucos jogadores em campo, a seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira (5) a preparação para a estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O técnico Tite trabalhou com oito convocado na Granja Comary, em Teresópolis. Devido à pandemia do coronavírus , a quantidade de jogadores que se apresentou para o treino foi menor. Os atletas foram submetidos a testes de PCR na chegada à Granja. A escalação para o treino contou com Neymar (foto), Marquinhos, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro e Gabriel Menino e os goleiros Ederson, Weverton e Santos. Mais dois jogadores do sub-20 do Vasco, o lateral-esquerdo Riquelme e o atacante Lucas Figueiredo, foram convocados para fazer parte do treino. O primeiro jogo da seleção será contra a Bolívia, na sexta-feira (9), às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na sequência, a seleção enfrenta o Peru, em Lima, na próxima terça-feira (13), às 21h.