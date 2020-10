Papa Francisco defende fraternidade contra injustiças do capitalismo e cita Vinicius de Moraes

O papa escolheu o dia dedicado a São Francisco de Assis, santo que inspirou o nome adotado por ele como pontífice, para publicar um chamado à fraternidade universal em que ataca as injustiças do capitalismo global, pede que os imigrantes sejam acolhidos e defende o diálogo entre religiões e culturas diferentes. "Fratelli Tutti" ("Todos Irmãos", em italiano), a nova encíclica do papa Francisco, foi assinada em Assis (cidade natal do santo, na Itália central) no sábado (3), onde o pontífice celebrou uma missa (foto) para poucas pessoas. Neste domingo (4), Francisco fez uma referência ao Samba da Bênção durante a leitura da encíclica na missa em Roma. "A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida", repetiu a frase feita por Vinicius de Moraes para o samba de Baden Powell, lançado no álbum do poeta de 1967.