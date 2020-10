Expointer Digital mantém o tradicional desfile dos campeões em Esteio

A cerimônia contou ainda com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina,

Mesmo em versão reduzida devido à, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, não deixou de ser palco do tradicional desfile dos campeões da Expointer. O evento nesta sexta-feira (2) também marcou a abertura oficial da feira. Cerca de 40 animais de diferentes raças de ovinos, bovinos de corte e de leite e equinos desfilaram pelo gramado da pista central exibindo suas faixas de campeões e rosetas ao lado dos criadores (foto). Os animais premiados passaram por apreciações que avaliaram o melhor da genética entre os 1.017 inscritos de 463 expositores do Rio Grande do Sul e de outros oito estados, também do Uruguai e da Argentina. Além do desfile, o evento teve apresentação musical da Fanfarra do Exército, uma exibição do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda.e autoridades do Estado.