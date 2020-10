Caixa de supermercado cria máscaras inspiradas em games e filmes

Quem passa pelo caixa do jovem Luiz Boyka no supermercado Nacional, no bairro Santana, em Porto Alegre, não pergunta primeiro quanto deu a conta. "Você que fez essa máscara?", é a primeira coisa que o cliente quer saber. "Estava a fim de fazer um modelo inspirado em algo que eu curta. Imaginei e fiz", conta ele. O resultado é uma proteção com muito estilo, em preto e cobre metálico, que segue design da série de game Mortal Kombat, segundo Boyka. Ele usou material de PVA, tinta e TNT (tecido não tecido) para a confecção, reciclando materiais. "Não cola no rosto e o ar circula bem", garante, sobre o uso. Se alguém quiser uma igual, o operador confecciona a R$ 29,00. "Já fiz várias. Criei uma por R$ 60,00, baseada no figurino do filme Mad Max". O jovem atua como caixa porque não conseguiu emprego como técnico em informática, sua formação. "Minha vontade mesmo é trabalhar em manutenção de componentes de alta performance", revela. Enquanto não surge oportunidade, Boyka foca habilidade e criatividade nas máscaras