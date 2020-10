Guatemala ordena prisão de caravana de 3 mil imigrantes hondurenhos

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenou nesta sexta-feira (2) a prisão e deportação dos 3 mil refugiados hondurenhos que cruzaram a fronteira do país. Na manhã de quinta-feira (1), os imigrantes passaram pelas tropas armadas da Guatemala com a esperança de chegar aos Estados Unidos. Muitos utilizavam máscaras, mas os oficiais guatemalenses expressaram preocupações com relação ao contágio da Covid-19. A caravana é a maior desde que a pandemia atingiu a América Central, em março. O fechamento das bordas afetou os países precários economicamente, o que levou a aumentos no desemprego e pobreza. Segundo a Reuters, os imigrantes disseram que estavam fugindo de condições duras na Honduras, que enfrenta uma das piores recessões econômicas da história. Assim como em caravanas anteriores, eles citam o desemprego, a falta de educação, saúde e violência de gangues como motivações.