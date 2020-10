Iluminação do Palácio Piratini homenageia Outubro Rosa

Sede do governo do Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini recebeu na quinta-feira iluminação rosa, uma homenagem ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Tipo de tumor mais comum entre as mulheres, com incidência de 22% dos novos casos de câncer por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o crescimento descontrolado de células da mama, que acabam adquirindo características anormais. O Instituto da Mama do RS (Imama) aponta que Porto Alegre é a capital com maior incidência de casos do tumor, com 147 pessoas atingidas a cada 100 mil habitantes. Quando a busca por tratamento acontece de forma precoce, a chance de cura vai a 95%, de acordo com o Imama. Um estudo mostra que 62% das mulheres aguardam o fim da pandemia de coronavírus para realizar exames de detecção de câncer de mama.