Cerimônia adaptada forma novos escrivães e inspetores no RS

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (1) no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, 131 escrivães e 126 inspetores se formaram (foto) e vão reforçar a segurança pública do Rio Grande do Sul. Os formandos aprovados em concurso iniciaram a formação em março. As aulas teóricas foram todas realizadas de maneira online em plataforma de ensino à distância cedida pelo Corpo de Bombeiros. Já as atividades práticas foram realizadas na sede da Academia de Polícia (Acadepol), obedecendo aos protocolos sanitário. Do total de 257 formandos, 150 são homens e 107, mulheres. Desses, 195 são do Rio Grande do Sul e o restante veio do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe, Alagoas e Paraíba. Devido à pandemia do novo coronavírus , a formatura foi adaptada e transmitida pelas redes sociais para evitar aglomerações.