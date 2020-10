CCR ViaSul retoma distribuição de kits de alimentação a caminhoneiros

retomou a ação, idealizada durante a pandemia do novo coronavírus

Os caminhoneiros que trafegam nos trechos administrados pela CCR ViaSul voltaram a receber kits com itens de alimentação e higiene. A empresa, na segunda quinzena de setembro e ampliou os pontos de distribuição. De acordo com a empresa, aproximadamente 12 mil kits serão entregues nas bases de atendimento da BR 101 em Três Cachoeiras (km 35), da Freeway em Gravataí (km 60), e da BR 386 em Nova Santa Rita (km 431) e Paverama (km 373). Diariamente, é feita a distribuição de cerca de 330 kits, que contam com salgados, biscoitos doces, suco, água e álcool em gel. A empresa afirma que, entre o final de março e julho, diversas ações beneficiaram mais de 57 mil caminhoneiros no Rio Grande do Sul. Mais de 32 mil kits eforam distribuídos no período. A CCR ViaSul ainda disponibilizou, cuidados com os caminhões, testes gratuitos para Covid-19 e vacinas contra H1N1.