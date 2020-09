Com vira-lata caramelo no colo, Bolsonaro aumenta punição a agressores de animais

Carregando no colo um vira-lata caramelo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Sansão, aumentando a punição para agressores de animais no Brasil . O Projeto de Lei 1095/1, cujo nome se deve ao cachorro Sansão (à direita), que teve duas patas decepadas ao ser vítima de agressões, foi proposta pelo deputado Fred Costa (Patriota), de Minas Gerais. Agora, a punição passa a ser de dois a cinco anos de detenção, além de multa e proibição de guarda para quem abusar, ferir maltratar ou mutilar cães e gatos. O apoio para a sanção do novo dispositivo veio principalmente da primeira-dama Michelle Bolsonaro, conforme destacou o presidente da República. O projeto já havia sido aprovado no Senado no dia 9 de setembro.